內地網企裁員玩有新花樣？　網傳京東向被裁員工發「畢業須知」

《雷達財經》周二（29日）報道，內地網路企業將裁員玩出了「新花樣」。近日，社交平台上一份致京東員工的「畢業須知」引起熱議。有多名認證為京東員工的網友發聲，京東多條業務線正在裁員，並分享被裁經歷。

近期，《中國基金報》援引網友爆料稱，京東HR將裁員信稱之為「畢業須知」，並恭喜被裁員工從京東順利畢業。另據網傳的一份文檔顯示，此次裁員覆蓋京喜、京東國際、京東零售、京東物流、京東科技等多個業務板塊，裁員比例10%至30%之間。

京東「畢業」之後，B站也有類似操作，將裁員稱為「畢業日」。社交平台上，有網友曬出B站將裁員說明流程稱為「bilibili畢業日各項事宜指引」的截圖。

對此，有網友調侃，既然裁員信寫的如此「情誼滿滿」，能不能選擇留級、不想被強制畢業。

有贊是近期被曝出大規模裁員的另一家巨頭，並且疑似裁員數量達2,000人。有贊回覆界面新聞，整體裁員比例是20%，大概涉及1,000人。

對於網路行業密集裁員，有分析人士指出，在經歷高速增長之後，網路的發展已經進入降本增效的新階段，眼下進行的裁員動作意味着，理性規劃取代了過去以規模換增長的無序擴張，網路也進入需要「精細化管理」的時代。

京東多個事業群裁員調整

前幾日有媒體報道，京喜拼拼是京東這一輪裁員的重災區。京東內部人士稱，此次京喜事業群的裁員比例或在10%至15%，甚至更多。

虧損壓力或是京喜裁員的一大原因。2021年第三、第四季度，京東包含京喜拼拼在內的新業務虧損分別達到20.7億元、32.2億元；整個2021年，新業務累計虧損更是達到105.9億元。

根據中信證券的預估，2021年Q3和Q4京喜拼拼以及京喜業務的單季虧損可能分別超過15億元和20億元。面對虧損，有京東中層透露，在近期的多次業務溝通會上，上級都明確表達了要控制虧損業務規模。

值得一提的是，有脈脈網友還曝出了由於京喜拼拼突然撤城，四川加盟商在總部堵門，加盟商爆虧的消息。

除了京喜事業群裁員，京東零售、京東物流、京東科技和京東國際的部分業務部門也在同步裁員。

上述裁員清單顯示，京東零售旗下平台生態部、平台業務中心、技術與數據中心、3C家電事業群等；京東物流旗下技術與數據智能部、智能供應鏈平台部；京東國際業務均存在裁員情況，人員裁減比例在10%至30%不等。

「京東被裁員，7年半，讓31號走，賠償N+1，當場可簽字。」一位自稱為京東員工的網友寫道，自己的期權解鎖期在4月1日，擔心31號離職會不會導致承諾的期權沒了。

據《華爾街財經》報道，有京東內部高層人士透露，目前裁員確已啟動，涉及京東零售、京東國際、京喜等多個業務部門，目前人力資源部門在約談各個業務部門負責人，並給出明確的裁員比例，要求各負責人儘快終止與下屬員工的勞動合同，3月31日為此輪離職的最後期限。

京東方面相關人士回應稱，此輪裁員只是業務板塊的正常優化，京東主體業務依然健康發展。對於網傳的文檔，該相關人士稱，尚未看到，不便回應。

此外，還有網友曬出了致京東員工的「畢業須知」，頁面開頭寫着「畢業快樂！恭喜您從京東順利畢業！感謝一路相伴！」這樣的祝福語。

內容包括離職後社保公積金、人事檔案等如何辦理，以及申請背景調查、簽發離職證明該走什麼樣的程序等。

對於把裁員美化為「畢業」，有網友指是為了掩蓋裁員的殘忍，和馬雲的「向社會輸送人才」的諷刺性不分伯仲。

據九派新聞報道，京東「畢業須知」的離職指引過去一直都存在，並不是這次裁員潮才出現。只不過，這次被裁員工怨氣比較大，辭退信上「依依不捨」的表達顯得刺眼。

B站撤裁遊戲部門員工

讓員工畢業的不止京東。

2021年12月21日，有知情人士在社交媒體爆料稱，B站電競部門正在裁員，裁員比例達 90%，有評論表示，近兩天已經有朋友被裁離職。

2月9日，據澎湃新聞報道，B站內部員工向透露，去年年底到今年年初之間，B站有人員調整，其中游戲部門裁員比例接近20%，研發團隊裁員人數較多。B站遊戲部門部分員工年終獎僅有半個月工資。

就在近日，伴隨着京東「畢業須知」的離職指引流出，有網友曬出B站的裁員文案，公司將離職流程稱為「bilibili畢業日」各項事宜指引。

B站3月3日披露的2021年第四季度財報和全年未審計業績顯示，2021年B站總營收達193.8億元，按年增長62%。其中第四季度營收按年增長51%，達57.8億元。

與此同時，2021年全年B站股東淨虧損67.89億元，2020年同期為淨虧30.12億元，按年擴大125.43%。第四季度，淨虧損擴大至20.96億元，按年擴大148%；經調整後的淨虧損達到16.6億元，按年擴大140%。

從2021年的收入結構來看，B站的遊戲業務佔總收入比例為26.27%，僅次於直播與增值服務，為B站第二大營收來源。全年營收規模為50.91億元，按年增長6%，遠不及前兩年的雙位數增速。

在2017年前B站業績主要由遊戲驅動，靠着聯運遊戲的成功，遊戲業務收入一度佔比超80%。但隨着遊戲版號在政策層面上持續收緊，以及公司在自研遊戲方面沒有爆款的持續推出，隨後B站的遊戲收入逐年下降。

實際上，自研遊戲一直是B站的短板。在2021年Q2季度的財報電話會議上，B站董事長兼CEO陳睿透露，公司的自研遊戲團隊規模已經超過千人。但2021年為B站貢獻較多收入的幾款人氣遊戲《FGO》《公主連結》《坎公騎冠劍》均為代理而非自研。

自研乏力，陳睿將目光投向了對外投資。公開數據顯示，2022年初至今，B站已投資了近10家遊戲公司，名單裏包括龍拳風暴、心源互動、漫遊谷等等，其中游戲類型覆蓋二次元手遊、頁遊和主機遊戲。