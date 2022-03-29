思捷截止去年底止6個月轉賺3.8億元　不派息

思捷環球（0330）公布截至去年底止6個月業績，期內轉虧為盈，股東應佔溢利為3.81億元，對上一年同期則虧損4.14億元。不派息。

期內收入為83.16億元，而對上一年同期收入為8.86億元。公司指出由於取消綜合入賬，截至2020年底止的6個月，收入只包括2020年12月起所有經營業務的已全面綜合入賬的G20公司數據。於2020年7月1日至同年11月30日期間，僅美洲﹑荷蘭﹑瑞士﹑西班牙及盧森堡的營運附屬公司計入公司收入。

公司指出年度收入與12個月期間收入相比，並於去除取消綜合入賬的影響後與2020年收入持平。2021年收入再次受到公司主要歐洲市場於首季封鎖及第四季店舖准入限加強的影響。在許多零售店舖，客戶須按法律規定提供新冠疫苗接種證明方可進入。

公司又指出，期內毛利率增加7個百分點至48.6%，與零售業務中折扣產品數量較同期減少。

公司指出儘管短期存在重大不確定性，但將保持緊密聯繫並能迅速對突發的挑戰作出反應。已開始專注於振興ESPRIT品牌及利用2021年的業務表現以於2022年進一步擴展及實現更高盈利能力。管理層將繼續在其業務操作中運用四柱原則方法，以確保在成功的道路上繼續前進。