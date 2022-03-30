烏克蘭局勢｜俄鋁正評估市況波動及澳洲禁出口氧化鋁等因素影響

俄羅斯自上月24日對烏克蘭用戶，多個國家對宣布對俄國作制裁。俄鋁（0486）於全年業績報告內指出，正如媒體廣泛報導，於上月底及3月，若干國家及多邊組織宣佈向俄羅斯聯邦、俄羅斯央行、多家俄羅斯銀行及若干俄羅斯政府相關實體和機構之公債實施新一輪制裁措施，以及針對多名人士實施個人制裁和若干其他限制。

在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，證券及貨幣市場的波動性自上月以來顯著加劇，盧布兌美元及歐元也大幅貶值。公司預期該等事件將在多個經濟領域影響俄羅斯企業的活動，且目前無法準確量化該等事件的影響。

公司指出基於上述有關情況，可能於設備供應上面臨潛在性困難，導致投資項目進度延誤。同時，由於整體的不穩定性，加上俄羅斯央行將主要利率設定為20%，直接推高當地盧布市場利率，導致一般的外幣信貸融資或需要指定以盧布貨幣債務來替代，從而可能對公司的財務業績產生負面影響。此外，俄羅斯政府近期宣佈計劃改變對國內金屬銷售價格的監管，這亦可能對公司的盈利能力產生不利影響。

於3月1日，為應對黑海及周邊地區無法避免的物流運輸困難，公司宣佈暫時關閉位於烏克蘭Nikolaev地區的 Nikolaev氧化鋁精煉廠。該精煉廠於去年的產量為180萬噸氧化鋁。此外，於3月20日，澳洲政府向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦石，及包括鋁土礦在內的鋁礦石實施即時出口禁止措施。除其他事項外，這措施將影響從澳洲出口的氧化鋁，其佔俄鋁需求近20%。

目前，公司管理層正在評估上述所有情況，及分析變化中且具不確定性的微觀和宏觀經濟條件對公司今年及其後財務與經營狀況可能產生的影響。公司將按要求或其認為有需要時作進一步公告。