ATMJ業績大比併　京東遇最壞時刻　美團靠兩大業務成贏家

科網龍頭四強股阿里（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及京東（9618）（ATMJ）公布業績，雖然外賣平台股美團及電商股京東去年業績同樣「由盈轉虧」，不過股價表現卻有天淵之別。剛巧遇上中概股血洗潮的最壞時刻，京東業績後股價跌幅最為驚嚇，股價短短兩日內累計跌幅超過20%。相反，美團卻能夠在業績後股價持續飆升，兩日累計抽高18%。



從下表可見，按業績公布後股價下跌幅度排列，第一名是京東，去年全年盈轉虧，虧損35.6億元人民幣（前年全年盈利494.1億元），單計去年第4季虧損達51.6億元，可謂將之前的盈利一次性消耗。

ATMJ業績後股價表現，美團成唯一家績後股價展強勢。（巨子製圖）

京東：上季旺季不旺反「見紅」

「雙十一」所在的第四季度，通常是電商銷售的旺季，不過京東在該季淨虧損52億元，相較於去年同期大變臉，是導致京東股價業績後急跌的一大因素。

在利潤方面，顯然京東的經營利潤率在過去一年出現了很明顯的下滑，從2.1%下滑至1.4%，去年第四季度更是下滑至1%，從經營狀況來看，京東屬於微利經營，而投資收益縮水之後，京東的整體財報就直接陷入虧損狀態。

業績「見紅」，再加上發放財報之時，正遇上本月中旬中概股受美國審計問題困擾的最壞時刻，市場情緒悲觀放大了業績的缺點，觸發股價在業績後短短三日內累計跌幅超過30%。不過，到本月底仍可跟隨大市氣氛低位反彈，收復績後大部分股價失地。

「雙十一」所在的第四季度，通常是電商銷售的旺季，不過京東在該季淨虧損52億元，相較於去年同期大變臉（資料圖片）

阿里：國際業務增長 抵銷內需乏力

至於電商同業一哥的阿里，在去年第四季（即阿里第三財季）的純利雖然和京東一樣明顯倒退，不過仍能保持盈利204人民幣，按年跌74%；經調整淨利潤按年跌25%，至446.24億元，好過市場預期的420多億元。

表現較好是與阿里電商業務早已走向國際有關，旗下持有東南亞最大電商平台Lazada，亦有印度最大的移動支付和商務平台Paytm等。雖然期內佔比最大的中國商業分部收入1,722.26億元，按年升幅僅得7%，增長明顯失色，不過國際商業分部收入按年增長18%至164.49 億元，另外，雲業務分部收入按年增長亦達20%。

因此，業績無甚驚喜，但也不致於驚嚇下，阿里績後股價不至於一瀉千里，在業績公布後，阿里曾經連續五日守穩100元大關。不過，其後同樣是中概股在美國審計風波下，再觸發股價展開新一輪跌浪，一度跌至71元的本港上市新低。至本月底才輾轉回升。

阿里國際業務增長，抵銷內需市場乏力（資料圖片）

疫情影響消費情緒 電商未能倖免

總體而言，內地電商生態競爭愈來愈激烈，中國的電商用戶逼近9億，而拚多多以年活躍買家8.5億稱冠，已超越了阿里淘寶及天貓，市場生態亦轉向直播帶貨。投行摩根士丹利認為行業短期缺乏催化劑，首先是經濟數據方面，雖然首兩個月中國商品網上零售額增速恢復至12.3%，但最近的疫情再次爆發可能會削弱3月份及第二季的消費情勢，估計下半年消費才會顯著復甦。此外，直播電商如快手及抖音於步入2022年表現仍然強勁，可能進一步加劇電商領域的競爭，意味著內地電商短期缺乏催化劑。

騰訊更大的「敗筆」在於管理層對今年的展望，亦未言樂觀。（資料圖片）

騰訊：投資收益佔比 首超越主營業務

在業績後股價受壓的龍頭股，尚有騰訊。在阿里及京東的業績後，市場對科網巨頭的期望雖然已經愈跌愈低，不過騰訊的業績仍然遜預期，去年實際僅多賺1%，為近10年來最差增長。而且盈利更是依賴出售京東所帶來的一次性780億元巨額收益。

固然低增長是市場早已心中有數，不過更大的「敗筆」在於，管理層對今年的展望，亦未言樂觀，率先預告網上廣告收入弱勢今年初未有扭轉。當然，從去年數據亦已反映，集團遊戲收入動力放緩以及網上廣告收入倒退，上季經調整純利實際上是出現輕微倒退。

此外，今次是騰訊歷史上首次出現投資收益超過主營業務利潤，在主業增長遭遇瓶頸的情況下，投資收益一枝獨秀，佔到了總盈利的65%。難怪市場調侃騰訊比過去更像一家VC了。

在三大科網龍頭股績後股價風雨飄搖之際，美團的表現成為了陰霾下的一道暖光。

美團憑藉在兩大傳統業務：(一)餐飲外賣美團點評業務；及(二)機票酒店相關的網上訂購業務的增長持續下，令總體虧損較市場預期為低。（資料圖片）

美團：兩大傳統業務倍升 整體虧損較預期細

美團雖然去年業績「見紅」由盈轉虧，單季虧損逾53億人民幣，不過在市場的極低預期下，雖然「社區團購」為主的新業務持續燒錢（季度經營虧損率69.5%），不過憑藉在兩大傳統業務：（一）餐飲外賣美團點評業務；及（二）機票酒店相關的網上訂購業務的增長持續下，令總體虧損較市場預期為低。

財報顯示，2021年餐飲外賣及到店、酒店及旅遊分部的經營溢利合計由2020年的110億元，倍升至203億元；不過新業務及其他分部的經營虧損擴大，令總體業績見紅。

美團是四大科網龍頭股中，唯一一間能在業績後股價造好。美團業績後股價連續兩日強勢，領升大市，單日飆近12%，兩日累計抽高18%。

綜合而言，科網龍頭股中的業績中，除了反映過去一年多以來的監管調控壓力外，亦揭示出內地互聯網經濟不能倖免於實體經濟轉弱的趨勢之中。騰訊主打的遊戲業務增長放慢，預告本季廣告收益尚未復甦；電商股阿里及京東在面對網購用戶量逼近上限後，如何應對新力軍直播平台快手及抖音的競爭；而美團新業務何時止血亦成挑戰。短線挑戰多於機遇之時，手上現金豐厚的科網股，不約而同走向同一個方向——趁低位推行股份回購，當中以阿里巴巴的回購規模升至250億美元破紀錄，不過能否助股價捱過低谷，尚待時間考驗。