中國奶牛牧場澳亞集團在港遞表上市　日本Meiji有份持股｜新股IPO

中國的奶牛牧場運營商澳亞集團，周二正式向港交所遞交上市申請。中金及星展亞洲為聯席保薦人。

根據初步上市文件顯示，截至2021年底止，公司股東應佔溢利錄得1.04億美元，按年增長9%。按非國際財務報告準則計量，經調整EBITDA為1.76億美元，按年增長16.1%。

按2020年的原料奶產量及奶牛群規模計，公司獲弗若斯特沙利文評為中國最大的獨立奶牛牧場運營商。弗若斯特沙利文的資料顯示，公司每頭成母牛的平均產奶量 （牧場產出及效率的關鍵指標）於2015年至2020年連續六年位居全國第一。同時，2020年就荷斯坦肉牛的數量而言，公司也是中國第二大肉牛飼養場。

澳亞集團目前於中國共經營十個奶牛牧場及兩個肉牛飼養場。截至2021年底，公司的奶牛總存欄量為106,174 頭，其中53,735 頭為成母牛，肉牛總存欄量為25,414 頭，其中 23,762頭為荷斯坦肉牛。

主要股東方面，包括在日本大型乳製品行業公司Meiji Co.，而明治中國及Meiji Co.同為澳亞集團的現有客戶；另外股東亦有元氣森林、樸誠乳業及新希望乳業。