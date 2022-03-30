橙天嘉禾全年蝕3.1億　香港區虧損收窄近半　冀在港進一步擴展

橙天嘉禾（1132）公布全年業績，截至去年底止，全年股東應佔虧損錄3.14億元，按年擴大9%，每股盈虧11.22港仙。

期內，收入按年大增60%，至5.15億元；毛利則按年增58%至3.22億元。收入增加主要由於新加坡影城全年重開，以及香港影城自2020年12月2日起關閉11週後逐步恢復營運，惟部分被政府作為COVID-19防控措施一部分而實行的入座率及餐飲限制所抵銷。

按地區市場劃分，香港區收入錄得1.4億元，按年大增81.6%，分部除稅後虧損為3,456萬元，按年收窄49%；至於中國方面，收入按年大減64%，分部除稅後虧損亦收窄53%至1.8億元。

截至2021年底，橙天嘉禾在港擁有10家影院，較2020年同年增加3個；銀幕數目達37個，較2020年增13個；入場人次達160萬人，較2020年增加110萬，平均票價為69元，較2020年同期降3元，惟票房收入較2020年大增2.1倍至1.12億元。

展望未來，公司認為香港區業務可在適當機遇出現時進一步擴展其電影院網絡，憑藉集團充裕的流動資金，集團希望向其他運營商在其租約到期時能收購其現有場地，並將現有的大型電影院改造成綜合娛樂中心。集團將逐步增加日韓迷你演唱會直播頻次，以最大化平均票價。與此同時，集團將繼續物色本土優質電影發行項目的投資機會。集團認為，隨著COVID-19遏制措施的放寬及荷里活大片上畫，香港電影的入場量將會回升。