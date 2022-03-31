中概股退市｜遭列預定摘牌名單　富途：積極探索維持上市地位方案

美國證交會（SEC）周三再把5家中概股列入「預定摘牌名單」，當中包括百度、富途、愛奇藝、Nocera、CASI凱信遠達。

富途回覆指，富途作為一家全球性的數字化金融科技公司，其美國存托股票在納斯達克股票市場掛牌交易。公司一直關注美國《外國公司問責法》（HFCAA）的相關要求及評估其對公司的潛在影響，並積極探索維持公司上市地位的方案。

富途稱，對於公司被美國SEC列入基於HFCAA的暫時性名單，原因是公司近期向SEC提交的2021年年報中所包含的審計報告，是由未經美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審查的審計機構出具的。此項認定是SEC執行HFCAA及相關規則的正常步驟，進入暫時性名單並不意味著公司的美國存托股票將會於近期被強制摘牌和退市。

根據HFCAA規定，只有連續三年使用未經PCAOB審查的審計機構，上市公司才會被強制摘牌和退市。目前富途是首年進入暫時性名單。

富途又提到，公司注意到已有官方媒體報道中國證監會和財政部持續與PCAOB開展溝通對話，並已取得積極進展。而且中國國務院金融穩定發展委員會近期也在專題會議上明確表示中國政府繼續支持各類企業到境外上市。