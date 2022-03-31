畢馬威：疫情影響本港首季IPO放緩　惟未來數月或好轉

畢馬威中國指，受環球地緣政治局勢影響，加上供應鏈持續出現瓶頸以及加息等因素為全球經濟增添不確定性，今年年初香港IPO市場氣氛趨向淡靜。

畢馬威中國發表《中國內地和香港IPO市場﹕2022年第一季度回顧》，指今年首季全球募集資金總額約為522億美元，較2021年首季回落54%，但以過去5年計仍處於高水平；至於上海證券交易所今年首季錄得A股市場近10年以募集金額計最大規模的IPO，集資總額年初迄今達173億美元，排名為全球證券交易所之首。

該行指，本港Omicron疫情持續影響香港新股市場及其他集資活動，但來自不同板塊的公司仍為香港市場帶來充裕的上市申請量，預期IPO市場在未來數月將好轉。

今年第一季度A股市場表現相對理想。儘管與去年同期相比，市場集資宗數有所減少，但募資總額達到1814億元人民幣，按年增長138%，創第一季度歷史新高。這歸因於一家大型流動網絡營運商上市，該項目募集金額達560億元人民幣，佔今年首季度A股市場募資總額的31%。

另外，今年首季本港共錄得11宗特殊目的收購公司（SPACp上市申請。香港SPAC上市機制於2022年1月生效，而首家SPAC已於3月18日掛牌。