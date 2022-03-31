麗新、英皇合作推全新院線品牌　頭炮接手荷里活廣場百老匯戲院

鑽石山荷里活廣場營運逾10年的百老匯戲院，於今年2月宣布結業。麗新發展（0488）早前於業績中提到，旗下豐德麗透過一間合營公司與香港其中一間主要戲院營運商，在九龍鑽石山荷里活廣場承辦一個戲院場地，新戲院預期於今年第三季度啟業，相信正是承辦這間百老匯戲院的場地。

今日（31日）英皇影院集團及麗新集團 MCL 院線，就宣布合作發展兩個新品牌，分別是《Emperor Cinemas Plus+》及《MCL Cinemas Plus+》。其中位於鑽石山荷里活廣場的戲院，將由「MCL 院線」重新打造，命名為《MCL Cinemas Plus+ Plaza Hollywood》，屬東九龍區最大型戲院，將於今個夏天開業。

百老匯院線今年2月11日宣佈，其中一間位於鑽石山荷里活廣場的戲院即將關閉。（網上圖片）

至於由「英皇戲院」主理的《Emperor Cinemas Plus+》項目，亦即將推出。

兩間公司表示，向來積極拓展戲院業，對行業前景一直抱持樂觀態度。雖然近兩年香港以 致全球的電影市場因新冠疫情面對沉重打擊，公司深信電影始終是廣受普羅大眾歡迎的娛樂；疫情過後，消費模式將會逐漸復元，觀眾對入戲院欣賞電影的需求亦會有增無減。

公司希望，透過這次突破性合作，集合雙方實力，共同面對挑戰，走出陰霾，為戲院業帶來更美好及更長遠的發展。

本港新冠肺炎疫情自今年1月起日益嚴峻，隨著政府收緊防疫措施，不少行業都面臨結業壓力。其中，

根據業績報告，麗新發展在港經營14家戲院，影院數目達74間，提供逾1.1萬個座位。

荷里活廣場的業主九倉置業（1997）主席吳天海在月初曾透露，百老匯戲院月底約滿後結業後，新租客仍然是本港主要戲院營辦商。