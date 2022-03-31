起碼18家內房年報「難產」　人員變動也成理由　7股預告明停牌

內房債務危機曠日持久，近期更捲起一場「審計風暴」！港交所規定，今日﹙3月31日﹚是上市公司公布去年全年經審核業績的「死線」，否則明日﹙4月1日﹚起需停牌。



據本報統計，受疫情及財務等因素拖累，近月起碼有18家、市值合共逾1,400億元的內房需要延期派發正式的「成績表」，有部份改發未審核業績，以避過「停賽」，但也有7家內房「交白卷」，預告明日停牌，成為內房板塊另一道「風景」。



包括佳兆業﹙1638﹚在內的7家內房，因未能公布業績，明天要停牌。﹙資料圖片﹚

「交白卷」 7內房預告停牌

根據港交所上市規定，如果上市公司在財年結束後3個月內未能公布經審核的業績，其股票將被停牌，但如果因疫情造成延遲，上市公司也可以在3月31日前提交「自結」的數據，並於4月30日前提交經審核的版本，以避過停牌。

今日為3月份業績期的「死線」，據本報統計，近月至少有18間內房宣布延遲刊發經審核的業績，涉及市值達到1,437億元。

這18間業績「難產」的內房之中，截至今日傍晚，共有7家連未經審核的年度業績亦無公布，因而預告明日起停牌，包括佳兆業﹙1638﹚、世茂集團﹙0813﹚、中國奧園﹙3883﹚、陽光100中國﹙2608﹚、融創中國﹙1918﹚、當代置業﹙1107﹚及花樣年﹙1777﹚。值得一提，較早前已停牌的中國恒大﹙3333﹚及新力控股﹙2103﹚也未能如期公布業績，繼續停賽。

另一邊廂，有9間內房選擇刊發未經審核年度業績，避過「停牌」下場，意味股東仍能一睹公司去年表現，但數字有待核數師審核，包括、雅居樂﹙3383﹚、龍光集團﹙3380﹚、合景泰富﹙1813﹚、富力地產﹙2777﹚、寶龍地產﹙1238﹚、融信中國﹙3301﹚、景業名邦 ﹙2231﹚、明發集團﹙0846﹚及中國上城 ﹙2230﹚。

融創中國延遲公布業績，理由涉及公司財務情況。﹙資料圖片﹚

疫情為主因 亦涉人手及財務因素

整體而言，新冠肺炎疫情，是導致多家企業無法如期派成績表的最主要原因，例如世茂稱，業績延遲刊發主要因審計程序受疫情影響，有管理層及僱員在最新一波COVID-19疫情中被安排接受檢疫隔離，同時從協力廠商取得外部確認函以進行審計之工作也有所延遲。

不過，伴隨疫情因素，也有內房業績「難產」的原因，涉及「人手問題」，包括花樣年﹙1777﹚、當代置業﹙1107﹚、陽光100中國﹙2608﹚及新力控股﹙2103﹚，理由如「集團財務人員流失」、「集團流動性問題以致人員變動」又或「公司人員變動」等。另外，個別內房財務情況也成原因，如融創中國﹙1918﹚稱公司評級遭下調，引起有關境外貸款的問題；又如中國奧園﹙3883﹚指，管理層需要更多時間來評估潛在減值撥備。

就年報「難產」的影響，穆迪投資者服務公司高級副總裁曾啟賢早前受訪時指出，融信中國、世茂、融創等房企延遲發布經審計財務業績，將產生負面信用影響，加深市場對公司治理、財務管理、財務規劃、透明度、財務和流動性狀況薄弱的擔憂，並可能會令其不暢的融資管道進一步受限。