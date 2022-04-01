賈躍亭再遇新麻煩　法拉第未來多名高管被美SEC傳召

美國證券交易委員會（SEC）3月31日文件披露，電動車公司法拉第未來（Faraday Future）多名高管，因涉嫌向投資者發布不準確訊息被傳召。

綜合媒體報道，法拉第未來稱，由於內部調查造成的延誤，預計無法在最後期限內提交截至2021年12月的年度報告。

法拉第未來今年2月曾表示，由於在公司管理和文化方面的不足，董事長Brian Krolicki已辭任，首席執行官Carsten Breitfeld和公司創始人賈躍亭的底薪均被下調25%。

法拉第未來披露的2021年的主要財務狀況顯示，預計截至2021年12月31日，年度運營虧損將在3.45億美元到3.85億美元之間。2020年同期的年度運營虧損為6,500萬美元，2021年運營虧損按年擴大至少431%。

他們解釋稱運營虧損的增長主要是因為公司位於加州漢福德工廠全面投入商業生產的成本增加，開發和生產未來電動汽車車型的費用增加，某些公司訴訟的額外應計費用以及與放棄某些FF91計劃資產（主要是供應商工具、機械設備）有關的資產處置損失。

$Faraday Future Intelligent Electric(FFIE.US)$