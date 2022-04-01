消費券2022｜商場、零售商推優惠吸客　一田推買禮券送超市現金券

【消費券2022／消費卷／2022消費券】政府將向每名合資格市民發放總額10,000元的消費券，最快４月「收到錢」，各大商場或品牌亦紛紛推出消費券優惠，搶佔商機。



一田推三優惠吸客

一田百貨表示，將推出多重消費券提案，最高優惠高達3折，涉電器、美容、廚具、嬰兒用品等產品。

該公司稱，4月7日起客戶可享三大優惠，包括即日單一發票購買一田現金禮券每滿1,000元，即可換領「$110超市現金優惠券」；低至3折買生活家品；於WeChat Pay HK 發放6萬張優惠券，合共總值150萬元。

時代廣場推出高達14,000元優惠券獎賞

銅鑼灣時代廣場亦推出消費獎賞回贈，包括逹14,000元的Happy Rewards優惠券獎賞、額外賞city’super購物禮券以及美妝禮遇。

該商場稱，Happy Rewards會員由即日起至5月15日期間，於商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，即可換領購物優惠券及美食優惠券；而逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞。所有優惠券可於130間商戶內使用，享低至5折優惠。

另外，時代廣場又稱，由即日至4月30日期間，顧客於下午6時或之後於時代廣場泊車，並即日於餐飲商戶或city’ super以單一消費滿100元或以上 (下午6時或之後)，即可享5小時免費泊車優惠。