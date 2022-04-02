恒指周升逾600點力保二萬二　專家料步入橫行區　推三板塊炒波幅

恒指一周走勢反覆向上，雖然在俄烏戰事乍暖還寒、中概股美股退市問題以及中國經濟增長放慢等因素下，恒指仍力守二萬二大關，全周升逾600點。不過北水停市下，港股成交周五縮減至不足1000億元，升勢稍欠資金支持。



港股業績期告一段落，踏入4月專家相信港股走勢將步入橫行區，反彈阻力位看22,800點，推薦內銀股、資源及新能源股三個板塊炒波幅。



受惠騰訊股價回勇，全周累升逾6%，阿里巴巴亦守穩100元關口，恒指全周累計升634點或3%，力守二萬二大關。（資料圖片 / 方家遠攝）

俄烏談判未達停火 恒指二萬二大關爭持

港股周初連升三日，合計升幅約800點，主要受到俄烏談判一度傳出有突破的消息所帶動，周二(29日)俄羅斯國防部副部長表示，決定大幅減少在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫方向的軍事活動，相信烏克蘭也會做出相應的回應措施，為下一步談判創造條件。不過兩日後烏方指責俄國未有停火，繼續在基輔市郊和被圍困的北部城市切爾尼戈夫轟炸。烏國總統澤連斯基更指，再不會相信俄軍減少對烏軍事行動的說法。而北約亦稱俄軍正在烏克蘭進行重新部署和集結。

種種消息減退了市場俄烏能夠盡快停火的憧憬，加上中概股美國退市的問題未有進展，本周再有中概股納入「預定除牌名單」，令恒指在本周後期升幅有所收窄。

總結全周，恒指累計升634點或3%，力守二萬二大關。恒生科指亦升144點，升幅同樣是3%。受惠騰訊股價回勇，全周累升逾6%，阿里巴巴亦守穩100元關口，全周升逾2%。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，市場氣氛觀望為主，特別是關注中概股在美國會否要退市，港股料進入橫行區。（張浩維攝）

北水清明假休市 周三重啟

資金流方面，清明節假期關係，滬股通及深股通在上月31日(周四)起休市，至本月6日(周三)清明節假期後才重啟。

在北水停市兩日，港股成交明顯縮減，周四恒指失守二萬二當日，大市成交按日收縮三分之一，至1000億元水平。周五恒指午後拗腰上升，重上二萬二之時，大市成交更進一步縮減至900多億元，反映買盤動力不足。

林嘉麒：港股料進入橫行區

元宇證券基金投資總監林嘉麒接受訪問時指出，受到俄烏戰爭及中概股美國退市問題持續困擾，相信大市下周會進入橫行區。現時市場氣氛觀望為主，特別是關注中概股在美國會否要退市，不過投資者看法未至於悲觀，相信恒指在21100點左右有強大支持。

陳政深表示，內地疫情擴散下，兩大一線城市上海及深圳亦相繼出現「封城」，對經濟復甦有負面影響。（資料圖片）

陳政深：關注滬深封城對GDP 影響大

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，港股在俄烏戰爭等問題困擾下，尚未真正轉強，現時仍屬港股3月急挫，跌至18000點後的技術反彈，估計恒指反彈至50天線，約22800點水平會有遇阻力。現時留意內地疫情擴散下，兩大一線城市上海及深圳亦相繼出現「封城」，對經濟復甦有負面影響。

中大研究指內地「封城」料每月經濟損失近3000億

香港中文大學研究估計，內地針對疫情的封控措施，或導致每月損失至少2950億元人民幣的經濟價值，相當於國內生產總值（GDP）的3.1%。研究團隊成員之一的中大教授宋錚表示，中國的強硬措施意味着封控的經濟成本顯然較其他國家大。他說，3.1%是保守的估計，因為未計入通脹對收入的影響。

人行例會：加大穩健貨幣政策

面對經濟下行壓力加大，兩份分析師皆預期人民銀行會進一步放寬貨幣政策，穩定經濟。人行剛舉行今年首季例會，與去年四季度例會措辭相比，在貨幣政策基調上，央行將「加大跨周期調節力度與逆周期調節相結合」調整為「強化跨周期調節和逆周期調節」，將「穩健的貨幣政策要靈活適度」調整為「加大穩健的貨幣政策實施力度」。

內銀、煤炭股及新能源股炒波幅

短線股份操作上，兩份分析師都傾向炒區間波幅，不宜太進取。陳政深認為，內銀股業績增長，創十年來最佳，在業績後持續造好。林嘉麒指出，資源股及新能源股可在現市況看高一線，特別是商品價格急升，近期煤股在業績後，股價再現升勢，可留意龍頭股神華。