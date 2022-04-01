中國據報擬允許美國獲取大多數中概股審計底稿　滴滴漲近20%

4月1日美股盤前，在美上市部分中概股盤前大漲，滴滴一度漲逾19%，愛奇藝漲超10%，消息面上，有知情人士稱，中國考慮允許美國獲取大多數中概股審計底稿。

彭博社報道稱，中國考慮讓美國完整取得多數公司的審計訊息，知情人士稱，中國證監會和其他監管機構正在起草框架方案，將允許在紐約上市的200多家中國公司中的大部分保住上市地位。

報道稱，中國政府也準備接受讓持有敏感數據國企和私營企業被摘牌。一些細節仍在討論當中，有變化的可能，文件需要得到最高領導層的批准。

知情人士稱，框架方案預計將澄清哪些數據會觸發國家安全顧慮。其中一位人士表示，監管機構正在討論阿里巴巴等處理消費者訊息的公司是否會自動歸於這一類。

3月30日，美國宣佈新一批中企「預定摘牌名單」，美國證券交易委員會（SEC）將百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera等5家中企列入《外國公司問責法》（HFCAA）暫定名單。根據SEC的說法，這5家公司需要於4月20日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件；若無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。在此之前，已有百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥和微博納入該名單。

3月31日A股開盤時分，中國證監會發聲，回應在美中概股會否面臨退市問題。

中國證監會表示，對於一些企業被SEC列入有退市風險的清單，經向美國SEC了解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。