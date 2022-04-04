恒指力守二萬二　中證監修境外上市規則　有利中概股｜港股股評

恒指上周五拗腰向上力保二萬二，至於美股市場亦向好。市場關注中國在上市公司審計上向美國讓步的消息，相關股份在美國上市的預託證券（ADR）急彈後回順，及後周六中證監再出招，對境外上市規則作出修訂，相信可望支持中概股繼續回升。



然而，俄烏局勢方面，兩國談判不但未出現突破，反而烏克蘭指控俄軍殘殺平民，歐盟譴責暴行，矢言將對莫斯科施加更多制裁，相信整體大市會在二萬二水平好淡爭持。



中概股美股市場審計問題上，上周五收市後傳出中國在上市公司審計上向美國讓步，允許大多數中概股全面審計。然後，上周六中證監更公布對境外上市規則作出修訂。

修境外上市規則 刪現場檢查依賴內地機構結果表述

對於企業審計底稿的資料上，中國證監會周六發布《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）》，希望進一步加強境內企業境外發行上市相關保密和檔案管理工作，明確上市公司信息安全責任，減少不必要的涉密敏感信息進入工作底稿等。

主要內容包括兩方面：(1)結合跨境審計監管合作的國際慣例，刪除了原《規定》關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述。不但體現中國監管部門對跨境審計監管合作一貫的開放態度，也符合相關國際慣行做法。

(2)《規定》明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢查的應當通過跨境監管合作機制進行。又指出，證監會和有關主管部門依據雙多邊合作機制提供必要的協助。

同時，中證監重申支持企業境外上市，是次修訂相信有利中概股回升。

比亞迪3月份銷量升1.5倍，並宣布將停產燃油車（BYD）

比亞迪3月銷量升1.5倍 停產燃油車

焦點股份方面，關注中國車廠比亞迪3月份銷量大幅增長，更宣布根據戰略發展需要，自3月起停止燃油汽車的整車生產。未來在汽車版塊，公司將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。

比亞迪3月份汽車銷量按年增逾1.5倍至約10.5萬輛，且全部來自新能源汽車，沒有銷售燃油汽車。3月新能源車銷量按年增3.33倍，當中純電動車53,664輛，按年增2.3倍，插電式混合動力銷量50,674輛，按年增6.15倍。首季集團累計銷量較去年同期增近1.8倍至29.1萬輛，98%來自新能源汽車。

石藥集團開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗，開展於中國的臨牀研究。（視覺中國）

藍籌股石藥集團公布，集團開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗「SYS6006」已獲國家藥品監督管理局批准，可開展於中國的臨牀研究。公告強調該產品是被當局列入特別審批程序，快速批准進入臨牀，集團力爭該產品盡快上市。石藥稱，該產品穩定性好，可在2-8℃長期儲藏。