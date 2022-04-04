財匯局擬今年10月起實施會計新規　規管職能轉交會財局獨立規管

財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會財委會會議時表示，政府計劃今年10月1日起實施會計專業新規管制度，主要的會計專業規管職能轉交會計及財務匯報局作獨立規管，而個別條文會提早在7月生效，以成立諮詢委員會，為籌備工作提供意見。

立法會於去年10月通過財匯局的《修訂條例》，主要的會計專業規管職能，包括公眾利益實體核數師和執分，將由香港會計師公會轉交財匯局，而該局亦將改名為會計及財務匯報局（會財局）。

許正宇稱，政府將在新制度實施前訂立相關規例，賦權財匯局可於新制度實施前，可查閱公會的記錄和資料，用作設立註冊記錄冊和建立個案資料庫等籌備工作。政府亦已按有關原則草擬附屬法例，詳細訂明不同進度的個案的跟進單位和程序，以確保會財局與會計師公會妥善交接相關職能和個案。

許正宇指，有需要改善理事會選舉機制，以確保理事會有充分專業水平和代表性，協助公會發揮新規管制度下的角色。同時，在加強公會與會財局制度上的連繫時，也要避免影響會財局的獨立性，以及尊重公會自行處理專業事務的能力。

對於有關發出執業證書、執業單位註冊和相關續期的收費水平，許正宇指，會把費用水平訂為公會現時水平，並訂明在明年10月1日，即相隔一年之後方開始收取。