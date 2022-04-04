翁以登將出任香港美商會總裁　曾任科大副教長及香港總商會總裁

香港美國商會日前宣布委任翁以登博士為新任總裁，今年9月1日起生效。該商會指，翁以登是一位資深的商業及教育界領導，也擁有多年服務政府及非政府組織經驗。他將接任早泰娜 (Ms. Tara Joseph) 任職5年後卸任之總裁一職。

翁以登於2018年起於任職曼谷以北知名國際研究生院校亞洲理工學院校長一職，目前他兼任邵氏基金香港有限公司特別顧問。

他曾在2010年至2017年間於香港科技大學擔任大學拓展副校長。2006至2010年於上海期間，他曾先後任職利豐集團中國區辦公室董事總經理、中國玩具反斗城董事總經理及星巴克咖啡公司中國區副總裁。翁於1997年至2006年間擔任香港總商會總裁。

翁以登於香港長大，擁有愛荷華大學學士學位，⻄雅圖華盛頓大學碩士和博士學位，主修數學。他曾在美國空軍服務，於1993年以上校官階退役。翁以登亦是總部設於紐約的外交關係協會會員、香港太平紳士，及香港芭蕾舞團董事會成員。

香港美國商會主席何祖彥先生(Mr. Joseph Armas)表示，深感興奮能歡迎翁以登回港帶領商會。他之任命是透過董事局全球招聘甄選，董事局一致認為憑藉其領導才能、國際及本地營商經驗，將為商會及香港未來發展帶來正面效益。

翁以登則稱，他本人熱切期望能夠在這充滿挑戰的時間回港帶領香港美國商會，為商會與香港共同努力。希望憑籍個人的經驗能與董事局攜手，促進商會發展，為其會員、及此國際城市之商界帶來裨益。