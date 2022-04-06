中概股普遍收跌 「蔚小理」三大造車新勢力均跌逾3%
撰文：張小意
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美股周二（5日）低收，道指跌280.70點，跌幅為0.80%，報34641.18點；納指跌328.39點，跌幅為2.26%，報14204.17點；標普500指數跌57.52點，跌幅為1.26%，報4525.12點。
熱門中概股收盤普遍下滑，生鮮電商股走強；納斯達克中國金龍指數收跌4.64%。新能源汽車股中，小鵬汽車跌超6%，蔚來汽車跌超5%，理想汽車跌3%。
叮咚買菜逆勢暴漲近46%，每日優鮮漲超14%，人人公司漲超7%，掌門教育漲超2%，搜狐漲超1%，房多多跌超14%，塗鴉智能跌超11%，開心汽車跌超10%，優信跌超8%，金山雲、知乎、一起教育跌超7%，嗶哩嗶哩、趣頭條、網易有道、達達集團、貝殼、洋葱集團跌超6%，百度跌近6%。
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