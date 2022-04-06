駿利亨德森料全球政府負債增至71.6萬億美元　創歷史新高

資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）周三（4月6日）發布報告稱，今年全球主權債務將增長9.5%，達到創紀錄的71.6萬億美元。

據《路透》報道，自兩年前新冠病毒（COVID-19）疫情爆發以來，世界各國政府都在增加借貸，試圖保護本國經濟免受影響。駿利亨德森表示，這使得全球政府債務在2021年達到創紀錄的65.4萬億美元，而2020年1月為52.2萬億美元。

該公司補充說，中國的債務增長最快，以現金計算，去年增長了五分之一，即6,500億美元。

在發達經濟體中，德國的百分比增幅最大，其債務增長15%，幾乎是全球平均增速的兩倍。

20年內全球債務增2倍

根據駿利亨德森的說法，過去20年裏，全球政府債務增長了兩倍，但一個緩解因素是較低的償債成本。

隨着全球政府債務的實際利率從2020年的1.8%降至去年的1.6%，償債成本降至1.01萬億美元。

此外，隨着全球經濟強勁復甦，全球債務佔GDP比例從2020年的87.5%降至2021年的80.7%。

不過，駿利亨德森預測，現在債務成本可能急劇上升，預計到2022年，按固定匯率計算，全球利息負擔將增加近15%，達到1.16萬億美元。