港股受累科技股及內房股　跌幅曾加劑至逾400點｜持續更新

美國聯儲局貨幣政策再次成為市場人士焦點，被提名為聯儲局副主席的布雷納德指出，當局最早可在下月起可以縮表步伐。受到有關言論衝擊，加上歐美國家擬向俄羅斯實施新一輪制裁，美國三大指數均低收，其中道指上下波幅達500點，納指則跌逾



【09:47】佳兆業美好揚逾8%

正在停牌的佳兆業集團（1638）昨日宣布，與招商蛇口及長地資產管理達成戰略協議，旗下系內公司今早上揚。佳兆業美好（2168）升8.3%，報8.6元，佳兆業健康（0876）升11.11%，佳兆業資本（0936）無升跌。

【09:38】港股跌勢加劇至約400點

港股低開後跌幅擴大，曾挫逾至400點並失守22100點，恒指最新報22138點，跌363點，國指跌149點，報7621點，科指跌150點，報4619點。

嗶哩嗶哩（9626）跌2.4%，百度（9888）跌1.8%，美團（3690）跌3.1%。

內房股亦向下，龍湖（0960）跌3.7%，中海外（0688）跌3.2%，碧桂園（2007）跌2.7%。

信義光能（0968）逆市揚2%，為表現最佳藍籌股。2%。受到美股表現拖累，今早亞太區股市亦向下，日本股市早段跌逾400點。

【09:26】港股低開282點

恒指最新報22220點，低開282點，國指最新報7639點，低開131點，科指最新報4638點，低開131點。

阿里（9988）低開4%，跌穿110元，報109.1元，騰訊（0700）低開1.8%，美團（3690）低開4.2%。

新能源車股方面，蔚來（9866）平開，理想（2015）低開3.6%，比亞迪（1211）則輕微高開0.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開0.3%。