中國經濟增長有隱憂　摩根資管許長泰：5.5%難度極高　勢減息降準

摩根資產管理發表《2022年第二季環球市場縱覽》，該行認為中國市場仍然有不少投資機會，但對於要達到今年5.5%的經濟增長目標，相信難度極高。該行維持股優於債的看法，並對港股看法轉趨樂觀。

隨著中國各省市爆發新一波疫情，3月至5月國內消費受到一定打擊。不過，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，參考以往封城封關的經驗，往往在經濟重啟後均出現報復式消費，故對此不太擔心。

不過，對於今年中國經濟增長5.5%的目標，許長泰則認為不太樂觀。該行認為，在3月份疫情未爆發之前，5.5%增長已經屬於要求偏高，當疫情爆發後，難度便非常高。許長泰相信，中央政府需要給予更大力的貨幣、財政政策才有機會達到增長目標。

許長泰預計，由於國內受疫情影響明顯，人民銀行在4月減息機會大，市場需要關注一系列利率宣布，並留意人行隨時宣布降準。由於首季社會融資金額沒有明顯增長，許長泰相信貸款風險仍然緊張，預期中央政府在減息降準之餘，或有更多窗口指導的工作，將資金引導至中小企。

對人民幣看法中性

隨著中美貨幣政策背馳，摩根資管認為對中國債券市場有利，因為在美國加息之下，美國存續期風險增加，中國方面反之亦然。人民幣方面，即使受息差帶來貶值壓力，但由於過去出入口數據、貿易順差龐大，不少外資流入中國，股市債市如是，故資金流將支持人民幣走勢，即使升幅沒有過去強勢，但貶值風險相對低，維持中性樂觀看法。

被問到港股見頂與否，許長泰坦言由2022年起看好港股，主要因為監管明朗化，而中概股除牌憂慮亦有相關工作開始處理中。另一方面，預期本港經濟在4月中隨著防疫措施放寬，邊境逐步開放，預期港股有力在低谷反彈。