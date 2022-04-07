聯儲會議提每月縮表950億美元壓港股　京東劉強東淡出｜港股早評

港股今日受到兩大利淡消息困擾，一是歐美國家加大制裁俄羅斯能源的計劃；二是美國或激進地「收水」損害經濟增長，最新聯儲局公布3月會議紀錄「鷹氣十足」，不但指出單次加息半厘可能是適當的行動，而且在縮減資產負債表規模（縮表）上，提出每月縮表上限增至950億美元，或是恰當的做法，觸發美股連跌第二日，科技股主導的納指再挫逾2%。相信港股上日挫逾400點，險守二萬二大關後，今日進一步回吐機會大，短線支持位看21500點左右。焦點股份上，宜留意京東集團高層變動，劉強東卸任京東集團（9618）CEO，由徐雷接任。



聯儲局公布上月會議紀錄「鷹氣十足」，強化了市場對5月將開始縮減資產負債表規模的預測，同時更點出金額上限可增至每月950億美元。聯儲紀錄加劇美股跌勢，科技股首當其衝，蘋果公司及微軟挫近2%至4%。金融股亦受壓，Visa及Paypal跌逾3%至4%。指數方面，道指一度挫超過360點，收市跌幅是三大指數中最細，跌144點，納指最傷挫逾2%。

烏克蘭城市布查有平民被屠殺事件震驚西方國家，加大歐盟制裁俄羅斯能源的計劃，最新美國財長耶倫表示，如果俄羅斯出席二十國集團（G20）財長會議，美國將不會參與。耶倫指俄烏戰事對全球經濟構成主要打擊，特別是對食品與能源的供應造成嚴重干擾，價格相應急升，部分經濟實力較脆弱國家的民眾，可能面對生活艱難的局面。

國務院部署適時運用貨幣政策工具，市場憧憬下周人行公布的中期借貸便利(MLF)利率，或會再度下調。(資料圖片)

國務院：部署適時運用貨幣政策工具

外圍壞消息紛陳，暫時對大市較有支持的因素，是內地的刺激經濟及放水政策。上日公布的3月財新中國服務業PMI創兩年低，可見多地疫情防控升級令中國經濟發展再度按下刹車鍵。國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定對特困行業，實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度；部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。

市場憧憬下周人行公布的中期借貸便利（MLF）利率，或會再度下調。現時利率在維持2.85%，市場預期跌幅或達10個點子。

劉強東卸任京東集團CEO。（VCG）

劉強東卸任京東集團CEO

焦點股份方面，京東集團的集團總裁徐雷，已被任命為公司首席執行官，接替劉強東，將負責日常運營管理，向京東集團董事局主席劉強東報告。至於劉強東將把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業中。