瑞銀調整中資股買入名單　加入神華及茅台　剔走信義光能及JS環球

瑞銀指出MSCI中國指數成份股中，61%已經發布去年全年業績，可是企業盈利卻較預期低4%，與成本高企有關。同時受到全球商品成本持續上揚，市場已於上月調低今年企業盈利預測2個百分點，並相信下調企業盈利行動會陸續有來。在短期不確定性偏高情況下，建議投資者採取較具防守性的投資策略。

受到商品價格上揚，以及內地疫情反彈影響，瑞銀將MSCI中國指數今年盈利預測增幅2百分點至7%，同時將MSCI中國指數目標降至83。該行指出在未來12個月，MSCI中國指數預測市盈率約為11倍，較5年歷史平均標準低1個標準差，同時認為短期弱勢已反映，預料未來股市擁4大上升動力，更預料下半年有機會出現估值重估。

料股市擁4大增長動力

至於4項潛在上升動力，分別為實施更多財政及貨幣政策措施，以穩定經濟增長，其次為互聯網監管架構更清晰，三為商品供應增加，舒緩價格壓力，最後為內地mRNA疫苗出現好消息。

行業方面，該行將油氣及原材料股從「減持」評級剔出，同時維持予互聯網﹑白色家電﹑食品及飲料，以及再生能源行業「增持」評級。

不過該行指出在短期內股市仍受疫情隔離措施﹑商品價格高企﹑內房行業下滑﹑環球經濟增長放慢等4大因素拖累，結合前述動力後，決定調整中資股首選股名單，加入神華（1088）﹑東方雨虹（深圳﹕002271）﹑陽光能源（深圳﹕300274）﹑貴州茅台（上海﹕600519）。同時剔出康方（9926）﹑JS環球生活（1691）﹑信義光能（0968）﹑快手（1024）及網易（9999）。