5招避做渣男磁石　勿讓自己疏忽喚醒別人心中的魔鬼｜June Leung

上月在美國華人圈子裡激烈討論一位任職Facebook（臉書）的女子，於去年五月因胃癌去世後其丈夫的所作所為，引來極大回響。任職於矽谷Google（谷歌）的丈夫的父母早在媳婦彌留之際為兒子徴婚，兩個月後共諧連理。同年七月這剛喪妻的男人已經在夏威夷與新妻子渡蜜月。她隨即懷孕，今年六月就是預產期！

其後引發討論接二連三：有指男方縱然成為亡妻二百萬美金保險金的受益人，卻拒絕為她在美國買墓地安葬。他聲稱已經把骨灰埋在自己家前園，卻後來被鄰居揭發，骨灰已經被沖到下水道。另有指隨後把赴美奔喪的年邁外父外母逐出家門，還報警求助，原因是：「兩老妨礙他與新婚妻子平靜地過新生活」。再來一個神操作：他馬上狀告自己的谷歌僱主和其他討論這件事的單位，說他們干涉他的私隱與私生活。他亦發文反駁若干指責，內容包括：亡妻身為獨生女，生前也有評論過父母理財與投資不當、子女也同意他再婚、兩老要求他買回鄕的機票費用太高昂之類。當中真偽是非曲直，大家自行定斷，但其速度之驚人，處事之「果斷」，無疑會令人毛管直豎，畢竟是二十年的結髮夫妻啊！

聽到這則新聞時，我沒有詫異於人性之涼薄，只是感歎今時今日還有極多法律意識薄弱的在職女性。指責某人寡情薄幸之餘，亦要深切反省自己是否「始作俑者」，把超大的利益放在無遮無掩的餐桌上，任何人都會蠢蠢欲動。

不論是什麼年紀的人士，都應該擁有基本法律知識。（資料圖片）

以下幾點建議，無論什麼年紀的朋友都請慎重考慮：

1.要有基本法律知識。法律隙雖多，但不及人心間罅隙之深不見底；

2.除了配偶與家庭，一定有自己的社交圈子；

3.保持與原生家庭的緊密聯系與溝通，他們才是這世上第一批與你有血緣關係的人；

4.學會親自管理理財產品，孝順的獨生子女尤甚，萬一有什麼閃失，父母生活真的有保障嗎？

5.也是最重要的一項 —— 愛自己，信自己，靠自己，結果如何也甘心暝目。

法理情兼備才是對自己最負責任態度

不要以自己的疏忽喚醒別人心中本來沉睡的魔鬼，也不要以款款深情去交換傳說中的百世恩情。

《說文解字》：「託，寄也。」寄是會寄失的，所以我們從來不會把值錢的東西放在郵件裏。

英文Loyal （忠誠）一字來自拉丁文legalis，與 legal （法律）一字同源。法、理、情兼備才是對自己及關愛的親人最負責任的態度。

人渣之所以成渣，跟湯渣一樣，沒有你來加水加柴加溫，熬不出味道來。渣字本來就是水、木、旦夕煲。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix, 亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。