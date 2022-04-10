消費券發放首4日　新地：旗下15商場生意按月升兩成

政府上周四發放首階段5,000元電子消費券，帶動市面消費氣氛及商場人流，不少市民外出消費。新地（0016）代理執行董事馮秀炎表示，趁疫情持續緩和，以及首階段政府電子消費券發放，抗疫多時的市民消費意欲回熱，新地十五大商場首階段推出800萬元多重消費獎賞，令商場人流回升至疫前水平，平均生意較上月至少升20%至30%。

馮秀炎續稱，有電子影音商戶表示，因響應消費券特別推出限時優惠，消費券首發日生意升逾1倍多。期內，apm電子品牌商戶在高峰期有逾百人排長龍等入店，要分區輪候，結帳需要輪侯近半小時。

有金飾商戶指，今年消費券加碼1倍，加上近日金價回落，消費券相關人均消費較去年首輪政府消費券多三成。而其他地區商場如大埔超級城、元朗廣場等亦有珠寶商戶指營業額升幅按月升至少50%。

馮秀炎又指，總結新一輪政府電子消費券派發首4天 （4月7日至10日），新地旗下十五間商場生意及人流分別較上月升20%及30%。而消費券帶動下，配合商場優惠獎賞等，加上復活節將臨， 預計今年第二季商場人流生意表現將較第一季理想。

新地旗下十五間商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、型薈及本舍。