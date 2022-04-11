馬斯克發帖文　Twitter高級訂閲服務或面臨大改

4月10日，Twitter最大股東馬斯克（Elon Musk）在Twitter發帖文稱，Twitter Blue用户應獲得認證複選標記。此外，他在該帖文下列舉出Twitter Blue一系列可能的改革措施。

他說：「定價大約應該在每月2美元，但需要預付12個月的費用，而且賬户60天內不會得到核對標記（注意信用卡扣款）。倘若使用垃圾訊息，則會停止服務，不予退款。」

Everyone who signs up for Twitter Blue (ie pays $3/month) should get an authentication checkmark — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

「Blue用户已經有了編輯帖文的功能。」馬斯克表示，「而且沒有廣告。如果Twitter依靠廣告費生存，那麼企業支配平台政策的權力就會大大增強。」

在回覆網友的帖文時，馬斯克提到，定價「應該與購買力成比例，而且使用當地貨幣收費。」他說，或許可以增加狗狗幣（Dogecoin）支付選項。

據悉，Twitter Blue在2021年6月推出，是Twitter的第一項訂閱服務，按月提供「獨家高級功能」。它已在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭上線。