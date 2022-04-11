美債息飆升之際　中美10年期國債利差　近12年來首現倒掛！

美聯儲3月會議紀要釋出「鷹派」信號，市場預測其貨幣緊縮力度將達近30年最大，美國國債連續慘遭拋售，引發中美10年期國債殖利率出現近12年來首次倒掛。

彭博報道指，周一亞洲時段早盤10年美債殖利率一度升至2.77%附近；而中國則著眼於經濟下行壓力，料將堅持寬鬆立場，4月初國務院常務會議明確提出加大穩健的貨幣政策實施力度，進一步激發了在岸市場上的降準降息預期。中美10年國債走勢背道而馳，利差早盤跌落到負值區間，為2010年6月以來首次。

分析指出，中美利差倒掛可能會削弱人民幣等中國資產的吸引力。人民幣是今年亞洲表現最好的貨幣。3月中美短端國債曲線已開始倒掛，隨著中國10年國債殖利率溢價消失，外資對中國債券的興趣或進一步降低。最新數據顯示，3月末境外機構持有銀行間市場債券降至3.88萬億元，按月減少1,100億元，為連續第二個月淨賣出。

華僑銀行利率策略師Frances Cheung在採訪中指出，中國國債名義殖利率的優勢消失了，儘管由於貨幣政策差異，和其它主要國家的債券相比，投資中國國債的賬面損失更小，但這種收益可能不足以彌補利差收窄帶來的損失。她預計近期外資很難大量回歸中國債券市場。