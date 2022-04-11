港具金融科技發展優勢　科大商學院報告點出十大機遇

香港作為全球最主要金融中心之一，在金融業務上肯定具有莫大發展潛力，其中金融科技仍是朝陽行業。可是在眾多金融科技發展項目中，哪些項目會適合香港發展？香港科技大學工商管理學院公布深入行業發展研究結果，為香港邁向全球領先的金融科技樞紐提出路向。研究剖析七個主要金融科技樞紐的發展經驗，歸納有助強化本地金融科技發展的十大機遇，當中包括成立金融科技生態系統委員會，以及打造香港成為區域性金融科技沙盒等策略方針建議。

此項研究是香港首項同類全面性研究，獲業界持份者廣泛參與，針對包括倫敦、紐約、三藩市、上海、新加坡、東京及蘇黎世等七個金融科技樞紐，探討其金融科技策略及措施，以助香港走在全球金融科技前沿。

研究結果已歸納於一份名為《香港邁向全球領先金融科技樞紐：其他樞紐的經驗啟示、最佳作業方式及發展建議》的研究報告，內容包括團隊的主要觀察，以及就長期策略、創新及人才培育所提出的建議。

是次研究提出強化香港在金融科技發展上的十大發展機遇。

策略方針

1. 成立香港金融科技生態系統發展委員會，以優化香港金融科技生態系統發展，協調不同持份者，並於下述政策領域提供支援。

2. 制定金融科技基礎設施策略，著重產品開發及推動普惠金融（financial inclusion），設有安全、尊重隱私且廣為採納的基建。

3. 打造香港成為區域性金融科技沙盒，吸引本地和區內持份者在港研發金融科技產品及解決方案。

4. 優先發展商業數據交換平台（Commercial Data Interchange），此為金管局「金融科技2025」策略之一，有利改善數據環境及促進金融發展，同時保障客戶意向及私隱。

促進創新

5. 加強公帑投放於不同創新階段的成效及影響力

6. 建立統一初創企業孵化資助系統，整合公私營部門資源

7. 檢討、審視及推廣稅務寬減政策，加大創新研發力度

人才培育

8. 為金融科技學員提供強制性實習計劃，令人才更加切合市場需要

9. 持續進修基金、資歷架構和實習計劃相互建立更緊密認證聯繫，強化人才在職培訓

10. 檢視海外人才招聘計劃，為金融科技企業於聘用海外人才提供彈性，包括納入遠距工作模式

倡政府業界及學界三方合作推動香港發展

該研究揭示，香港在金融科技監管、政府支援及營商環境方面的表現，遠勝於人才供應，並且就促進創新及人才供應作出多項建議，涵蓋資助培育初創企業、要求修讀金融科技學生完成強制實習，以及便利企業招聘海外人才舉措等。

研究項目負責人兼科大商學院院長譚嘉因表示：「香港具備多項發展金融科技行業的優勢，要躋身全球領先金融科技中心之列，政府、業界和學界三方的協作尤為重要。這次研究透視多個地區的發展經驗，為行業持份者提供分析及思考角度，支援政策及策略制定，藉以提高香港作為全球金融科技中心的地位。」