新債王岡拉克：美股將面臨「災難」　或出現於2023年

據《新浪財經》報道，雙線資本CEO、有「新債王」之稱的岡拉克周二警告稱，一場「災難」可能會降臨市場，或出現於2023年。

岡拉克表示，美國國債市場的收益率曲線正暗示「前方有麻煩」，他指的是2年期和10年期國債收益率最近出現倒掛，而從歷史上看，這通常是經濟衰退的前兆。當前股市的格局與1999年第四季度「非常相似」，指的是網路泡沫破裂前的情形。

岡拉克表示，央行政策下的量化寬鬆和低利率「極大地刺激了」美國股市，標普500指數在過去幾年裏出現了異常強勁的上漲，但由於人們對俄烏戰爭的擔憂加劇，以及人們預期美聯儲將通過加息來遏制通脹飆升，該指數今年迄今出現了下跌。岡拉克說，他預計歐洲股市的表現將超過美國股市，特別是在經濟衰退到來的時候。

岡拉克說，當2年期和10年期國債收益率反轉時，「你應該警惕衰退，而我們確實是，」但他說，「我不認為今年會出現衰退，因為這需要時間。」

與此同時，岡拉克還表示，美國生活成本的上漲比消費者價格指數（CPI）反映的漲幅「高得多」。他表示，工資增長和房租上漲將是今年通脹的重要推動因素。「我們認為通脹今年將回落」，但仍處於高位。他預測今年通脹率可能會降至6%左右。