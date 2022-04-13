滙豐與中銀及渣打等銀行　下周二起分行將恢復正常營業｜一文睇清

隨著本港第五波疫情逐漸消退，金融機構亦計劃重啟分行服務。其中三大發鈔行滙豐﹑渣打及中銀，會從下周二（19日）起，旗下銀行恢復正常運作及服務時間。



滙豐下周二起大部份分行恢復正常運作及服務時間

滙豐銀行表示，下周二起，滙豐大部分零售分行及所有滙豐中小企中心將會恢復正常運作及服務時間。

滙豐指，零售分行逢星期一至五上午9時至下午4時30分或5時提供服務，星期六則營業至下午1時。滙豐中小企中心營業時間為星期一至五上午9時至下午5時30分。

滙豐指，保障員工及客戶的健康及安全，會繼續在處所實施體溫檢測及要求訪客戴上口罩。分行會按需要向客戶派籌以管理人流，並會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

中銀稱各區分行將恢復正常服務

至於中銀亦指出由當日起，全港各區分行將恢復正常服務，營業時間為星期一至星期五上午9時至下午5時，星期六上午9時至下午1時。

中銀又指出客戶亦可透過24小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

渣打分行營業時間為上午9時至下午5時

渣打香港宣佈進一步恢復分行服務，由下周二起，全線分行營業時間將回復正常，其中分行﹑優先私人理財中心﹑優先理財中心，在星期一至五的營業時間，由上午9時至下午5時，星期六為上午9時至下午1時。

花旗分行下周二起全線恢復正常營業

花旗銀行全線分行將於下周二起恢復正常營業。所有分行之營業時間亦恢復為星期一至五上午9時30分至下午5時，星期六上午9時30分至下午12時30分。

該行指出已在分行實施一系列防疫措施，並會繼續密切留意疫情的發展，以作適切的安排。