阿里雲人事大變動：中國區總裁辭任　多名中高層離職

在中國雲市場上佔據很大份額的阿里雲近來傳出新一輪組織架構調整，阿里雲中國區總裁任庚（M6）據悉將離職。

據《雷鋒網》報道，阿里雲正在進行新一輪組織架構調整：阿里雲中國區總裁任庚將離職，該職位由阿里雲中國區副總裁黃海清接任，統管中國16個戰區。

任庚此前在阿里雲負責中國區業務，向蔡英華匯報。2022年3月，前華為EBG中國區總裁蔡英華空降阿里雲，成為阿里M7級（資深副總裁）高管。蔡英華空降後，包含任庚在內的四名M6級核心業務高管向其匯報：國際業務總裁袁千、數字政府總裁許詩軍、新金融總裁劉偉光。

坊間稱任庚早在去年就已提出過離職，但因多重原因繼續留任。據悉，任的此次辭任已塵埃落定，不過離職後的去向暫時未明。

黃清海曾在多間科企任職

接班任庚的黃海清，履歷則要豐富得多。作為一位曾在Dell、IBM、Oracle等公司摸爬滾打的雲計算老兵，黃海清在2016年選擇加入的是騰訊雲，着手業務拓展工作，隨後成為騰訊雲副總裁。在2018年離開騰訊雲後，黃海清成為德拓訊息的CEO，曾在2020年擬帶領公司登陸科創板。

此外，阿里集團副總裁、雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍（M6）已在走離職流程，生態+銷管體系暫時由蔡英華直接代管。阿里雲的架構師團隊，將全部彙總整編，由智能通用行業解決方案總經理霍嘉統一帶隊，霍嘉本人則從向任庚匯報轉為向蔡英華匯報。

與此同時，阿里副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名P9/P10中高層骨幹在近期辭任。

消息人士稱，此次調整隻是一個開始，隨着蔡英華和黃海清的內部地位不斷鞏固，將有更多高管慕名加入，隨之會帶來一輪輪新的組織調整和業務重組。