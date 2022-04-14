西方凍結俄外儲和黃金　日媒：中國國際資產日後或成目標

日本《日經亞洲評論》4月13日發表題為「中國着力應對西方的金融武器西方主導的對俄羅斯黃金和外匯儲備的凍結震驚莫斯科」文章指出，對北京來說，這是個令人不快的意外。此舉凸顯中國這個世界最大外匯儲備持有國所面臨的一個殘酷事實：中國的國際資產日後也可能成為西方的目標。

文章指出，儘管之前美國對幾十家中國公司進行制裁，但中國的政策顧問從未相信華盛頓會將整個世界的金融系統武器化。但這種想法如今已改變。一個月時間裏，美國扣留阿富汗塔利班政權中央銀行的70億美元外匯儲備，凍結俄羅斯的3,000億美元黃金和外匯儲備。

根據美國財政部數據，截至1月份，中國約3萬億美元的外匯儲備中，有1萬多億美國國債。中國一半以上外匯儲備是美元資產。這種安排如今成為中國內部討論頗多的一個話題。中國為避免本國金融系統受到制裁衝擊而採取的行動，可能對全球經濟產生深遠影響。

著名經濟學家餘永定說，「我們感到震驚，從未料到美國會凍結一個國家的外匯儲備。這一行動從根本上破壞了國家在國際貨幣體系中的可信度。現在問題是，若美國不再按規則行事，中國如何保證自己國外資產的安全？我們……必須認真思考」。

凍結俄外匯儲備的決定，證明華盛頓願以地緣政治名義將全球金融秩序武器化。顯然，中國需要準備一個B計劃。中國與全球化智庫高級研究員何偉文說：「對中國來說，俄羅斯制裁是個教科書式的例子。如果美國打算對中國實施破壞性制裁，這可能是一種方式。所以我們必須做好準備。」

CIPS被視為SWIFT替代方案

2012年當伊朗的銀行被切斷與SWIFT國際結算系統的聯繫時，關於以美國為首的美元金融秩序的替代方案的辯論就開始了。到目前為止，替代方案稀少。2015年中國推出自己的人民幣跨境支付系統（CIPS）。這一政策工具被廣泛視為SWIFT的替代方案，但進展較慢。近來，隨着地緣政治緊張迅速加劇，中國專家呼籲將美元資產多樣化，加快人民幣國際化和數字人民幣在跨境支付中的應用。

SWIFT連接着200多個國家的1.1萬多家金融機構。國際戰略研究中心的高級研究員傑拉德·迪皮波說，切斷一個國家所有銀行與SWIFT的聯繫，就好比「戰術核武器」。專家表示，若西方制裁更多國家，世界將分裂為SWIFT國家和非SWIFT國家，那些尋求避免制裁的國家將推動另一種貨幣的國際化。

過去10年，人民幣地位不斷提高，但在全球支付中的份額仍遠落後於美元和歐元。目睹西方制裁對俄羅斯經濟的破壞性影響，中國專家討論了所有可能的措施。

未來美國敢不敢凍結中國的外匯儲備？凱投宏觀首席亞洲經濟學家馬克威廉姆斯在最近的報告中說，為應對此類威脅，中國人民銀行可能將投資組合更多轉向非常規替代方案，比如新興市場主權債務和實物資產等。大西洋理事會的高級研究員布萊恩·奧圖爾認為， 美國對凍結中國的外匯儲備會非常謹慎，因為切斷與中國的貿易將損害美國自己的經濟增長。