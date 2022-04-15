日元走軟引日企抱怨︰成本上漲將打擊盈利

路透社一項調查顯示，日本企業正疲於應付日元走軟導致的成本上升和消費者需求惡化的局面。

據悉，路透社調查發現，逾四分之三的日本企業表示，日元已貶值至對其業務不利的程度，近半數受訪企業預計盈利將受到打擊。此外，調查還發現，近60%的受訪企業認為日本政府應迅速重啟核電站，這表明，由於日元貶值所部分導致的能源成本上升可能正在改變人們對核能政策的看法。

該調查是在3月30日至4月8日期間進行的，當時美元兑日元匯率在122至124之間波動。調查對象為約500家非金融企業。

在調查期過後，日元進一步貶值。周三（4月13日），日本央行行長黑田東彥強調了日本央行保持超寬鬆貨幣政策的決心，美元兑日元匯率一度突破126關口，日元創下2002年5月以來的新低。今年以來，日元一直表現不佳，是10國集團中對美元表現最差的貨幣，跌幅超過8%。截至發稿，美元兑日元匯率為125.28。

日元快速貶值歸因於日本央行與歐美主要央行金融貨幣政策的背離。今年以來，美聯儲、歐洲央行和英國央行紛紛加快緊縮步伐，英國和美國已先後加息。然而，日本央行迫於國內經濟形勢，仍在堅持超寬鬆貨幣政策。

此外，自去年以來，原油等大宗商品價格持續上漲，而日本經濟嚴重依賴進口，因此面臨進口額不斷攀升的局面。雖然日元貶值有利於日本增加出口，但有專家認為，目前情況下靠擴大出口減少經常項目逆差的效果已明顯降低，油價高企疊加日元貶值，促使大量資金流出日本。

日本企業同樣擔心，日元走軟將推高燃料和原材料價格。一位受訪者表示：「我們認為，伴隨日元走軟而來的能源和大宗商品成本飆升是一個負面因素。這可能導致消費和資本支出受到限制。」

45%的受訪企業表示，他們很難應付美元兑日元匯率超過120的情況，31%的受訪企業則稱美元兑日元匯率達到125是他們的痛苦閾值。

具體來說，更傾向於關注日本國內經濟的非製造企業對日元走軟的敏感程度略高於製造業企業。食品加工企業對匯率最為敏感，73%的企業將他們對美元兑日元匯率的承受底線定在120；其次是零售商企業，64%的企業同樣將所能接受的匯率門檻定在120。

48%的企業預計日元貶值會影響盈利。其中，36%的受訪企業認為日元走軟會「在一定程度上」影響利潤，12%的受訪企業則認為「影響相當大」。另外，約23%的受訪企業表示日元走軟將提振利潤，30%的受訪企業表示不會有任何影響。