綠色零售債券｜認購期4月26日至5月6日　發行額最多200億

政府今日﹙14日﹚宣布重啟政府綠色零售債券的認購安排，該批債券早前因應疫情而延期發行。

綠色零售債券的認購期由4月26日早上9時開始，至5月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。

今批綠色零售債券的目標發行額加至150億元，當局可視乎市場情況考慮將其再提高至最多200億元。發行綠債所得的資金會按照政府《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。

債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於2.5厘。綠色零售債券將於5月18日發行，並於下一營業日(5月19日)在香港聯合交易所上市，並可在二手市場進行買賣。

財政司司長陳茂波稱，鑑於第五波疫情已逐步改善，重啟首批綠色零售債券的認購安排，並將上個財政年度和今個財政年度的額度合併處理，以減省發行成本及行政工作。考慮到市場利率上升，決定把這批綠色零售債券的最低息率上調，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。

綠色零售債券息率原為2.厘，而發行規模原為60億元。