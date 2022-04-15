馬斯克承認不確定能否收購Twitter　分析也指他或難籌足夠資金

馬斯克（Elon Musk）周四（14日）提出以每股54.20美元的價格收購Twitter，稱這家社交媒體公司應被私有化。

一封馬斯克發給Twitter董事長布萊特·泰勒（Bret Taylor）的信顯示，馬斯克對Twitter的現狀發起猛烈抨擊，認為這家社交媒體巨頭不能滿足社會「言論自由」的需求，不會蓬勃發展。

馬斯克表示：「我提出以每股54.20美元的現金購買Twitter 100%的股份，比我開始投資Twitter前一天溢價54%，比我公開宣佈投資前一天溢價38%。我的報價是我最好的也是最終的報價，如果不被接受，我需要重新考慮我作為股東的地位。」

受此消息影響，Twitter周四美股盤前一度漲約18%，惟收市倒跌1.68%，報45.08美元。

據《華爾街見聞》消息，Twitter將在美東時間周四下午5時召開全體會議，討論馬斯克的收購。Twitter將根據高盛和律所Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的建議評估他的收購提議。

馬斯克表示，從技術角度講，他可能買得起Twitter，但又稱，不確定未來是否真正能收購Twitter。他根本就不關心收購的經濟效能。

機構Vital Knowledge評論稱，考慮到不到一年前Twitter股價還在70美元，很難想象Twitter的董事會會接受每股54.2美元的報價。而且收購資金可能是個問題，馬斯克的大筆財富都和特斯拉以及Space X有關，如果報價要提升到遠超54.2美元，他可能難以籌到足夠的資金。