全民國家安全教育日　許正宇稱︰已就國安與慈善及眾籌等推動工作

每年的4月15日是「全民國家安全教育日」，財經事務及庫務局局長許正宇在Facebook表示，今年是《國安法》在香港實施後的第二個「全民國家安全教育日」，他鼓勵市民藉着這個日子更深入認識國家《憲法》、《基本法》和國家安全，培養國民身份認同。

許正宇指出，財庫局過去亦已就國安與慈善及眾籌等方面推動相關工作，如因應《香港國安法》實施，該局轄下的稅務局已在去年修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》。如任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，稅務局將不再認定其為慈善團體，並會撤銷根據《稅務條例》第88條給予的豁免繳稅資格。

另外，許正宇昨日亦透過網誌介紹政府就眾籌活動制定適當規管制度的初步想法，以杜絕任何人或組織直接或間接以眾籌手段為危害國家安全活動籌集資金，及切斷逃亡海外不法份子在香港的眾籌資金鏈。他希望於今年諮詢公眾，收集意見以開展下一步的具體立法工作。

許正宇補充，隨著《香港國安法》的實施及選舉制度的完善，香港從長期的政治爭拗和對立對抗中解脫，社會及政局的穩定讓我們重回良政善治的軌道。但政府不會因此而鬆懈，未來財庫局會持續檢視各項現行規管制度，讓香港的金融和商業活動在國家安全的穩健根基上持續發展，同時打擊危害國家安全的不法行為，切實維護香港長期繁榮與穩定。