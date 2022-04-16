中國外管局副局長﹕加快金融穩定法實施　堅持資本市場高水平開放

中國外匯管理局副局長陸磊指出，從去年以來內外部形勢變化來看，需關注多方面的風險挑戰。其中外部挑戰方面，包括全球通脹超出預期﹑俄烏衝突導致全球能源價格及糧食價格快速抬升並保持高位波動，以及美國聯儲局可能快速﹑大幅加息及縮表。

內部風險挑戰方面，陸磊指出Omicron變異毒株導致內地面臨輸入入疫情壓力增大，另一方面經濟轉型過程中的金融風險防控壓力不容忽視。

在金融管理部門方面，他認為要保障金融體系平穩健康運行，加快金融穩落地實施進程，又指出出台金融穩定法是建立維護金融穩定長效機制的關鍵舉措，是防範化解重大金融風險，提供系統性金融防控能力的堅實制度保障。要繼續積極配合立法機關推進後續立法工作，加快金融穩定法的落地實施。

他亦指出今年以來中概股市場大幅波動，特別是美國證券交易委員會（SEC）在今年3月10日，對中概股披露退市風險名單後，中概股出現新一輪集體暴跌。在市場動蕩下，監管部門不斷釋放正面信號穩定市場，始終堅持資本市場高水平開放，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境，促進中概股企穩反彈。