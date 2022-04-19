上海約談美團、餓了麼等12家電商平台　涉定價不合理等問題

4月18日晚消息，美團、餓了麼等12家電商平台被上海市市場監督管理局（簡稱上海市監局）約談，定價不合理等問題有望得到遏制。此外，上海市監局發布食品企業復產提示，確保食品企業安全復工復產。上海多個行業也傳來複工復產消息。

12家電商平台被約談

據《中國證券報》4月19日報道，4月18日晚間，上海市市場監督管理局（簡稱上海市監局）官方微信發文稱，日前，上海市監局召開大型電商企業線上行政約談會，上海市12家涉及民生領域的電子商務企業參會。與會企業圍繞疫情期間的經營狀況、消費投訴熱點、穩定價格舉措等進行交流發言，詳細說明了具體的解決方案和改進措施。

美團表示，將採取措施，提升保供服務質量。成立專項治理組，增加系統巡查頻次，從技術層面對不同品類商品價格設置了上限值，一旦發現定價不合理、哄抬物價等問題，會攔截或者立即下線商品。

餓了麼表示，將穩定配送價格、兼顧防疫保供。3月27日開始，餓了麼三次向商家發布穩物價倡議和盲盒蔬菜新規提示，建立專門治理團隊每日對土豆、黃瓜、前腿肉等25種重點生鮮民生商品巡價管控。

會上，上海市監局通報了設置不合理起購數量、天價農產品、不規範盲盒等消費投訴、社會熱點問題，提出了下一步的工作要求：加強對平台內經營者的管理力度，提升技術手段，完善退出機制，及時對違反法律法規的平台內經營者採取必要措施。依法依規開展拉新、促銷活動，繼續加強套餐、盲盒類商品的審核力度，切實維護消費者合法權益。嚴格落實相關防疫政策，加強疫情管控期間的騎手出行管理和安全保障。完善內部制度，進一步規範跑腿、代買服務的收費管理，制止騎手私下加價等不當行為。

文章稱，各區市場監管局將繼續加強民生領域網絡交易行為的監管力度，堅決打擊虛假宣傳、哄抬物價、銷售不合格商品等侵害消費者合法權益的行為。