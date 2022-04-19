徐緣創加大碼模特兒公司　30名「肥美人」大曬冷　佣金與BMI掛鈎

ViuTV新節目《肥美人》近日熱播，以「拒絕肥胖偏見，活出真實自我，發掘肥美人的無限可能」為目的。未知是否借這股熱潮，廣告營銷公關公司Pinocchio Communications 宣布成立亞洲加大碼模特兒公司「肉肉事務所」，並已在香港和台灣籌組「肉肉模特兒」團隊，希望「革新亞洲美麗定義」。

據溫多娜了解，「肉肉事務所」在港台兩地招攬近30名大碼模特兒，有的具豐富模特及演出經驗，又或擅於唱歌、跳舞等表演才藝，亦有具潛質的上班族和媽媽，為市場提供形象與別不同的模特兒。

公司表示，「肉肉事務所」除了為加大碼模特兒提供更多幕前機會，亦會跳出培育模特兒和經紀管理的固有框架，挑戰傳統慣例，希望在社會推動身體自愛，宣揚「 美麗，不分輕重」（Beauty doesn’t have a weight limit）。

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主張「良脂」佣金制度

至於如何「挑戰傳統慣例」？「肉肉事務所」創辦人、知名廣告人徐俊文（筆名：徐緣）稱，期望在公司的日常營運以外，能與團隊以擅長的公關及營銷知識，加上肉肉模特兒的專業演出及作品，推動身體自愛的社會風氣。

他向溫多娜表示，外國一早盛行選用加大碼模特，為品牌和作品增添多元形象，香港作為國際都會不應落後於人。「我們希望帶來更多可能，讓肉肉的女孩身影能出現在天橋、雜誌、電視影片、平面廣告、電影、微電影、音樂影片、網片、戲劇表演、產品試用等等更多不同地方！」

值得一提，「肉肉事務所」的佣金制度亦不忘「與肉掛鈎」，官方網站直接標明計算方法，模特加盟時的體重指數（BMI）即公司抽成的佣金比例，設上限為 30%。公司稱，相比市面大部分模特兒公司，「肉肉事務所」計算方法更簡單易明，透明度高。