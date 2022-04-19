日圓兌港元跌穿6.2算　逾廿年低　信銀經濟師：經濟特殊料續貶值

日圓匯率連續第12個交易日下跌，創至少半世紀以來最長跌勢。今日日圓兑港元報6.12，創20年來新低。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮於電話會議表示，日圓大幅走弱，主因日本經濟及央行貨幣政策特殊，日本央行現時仍舊繼續量化寬鬆措施，購買當地主權債；與歐美國家開始步入貨幣緊縮的情況明顯相反。



日本對進口能源的依賴度高，現時俄烏戰局下能源價格繼續向上，石油價格相信易升難跌，他預料會繼續維持於100美元大關以上。能源價格升勢對日本經濟構成壓力，形容現時日本要面對多重負面因素，情況特殊，包括經濟放慢、物價升溫、貨幣貶值等，令市場運作失效。

不排除圓匯跌穿130

在一眾主要外幣中，卓亮指出日圓是最無吸引力的貨幣，相信日圓仍有下跌空間，不排除美元兌日圓會跌穿130水平（現時美元兌日圓徘徊128附近）。

日本央行總裁黑田東彥對日圓大幅波動提出警告，但仍堅持繼續刺激日本經濟的承諾。他表示，雖然疲軟的日圓有利於日本經濟，但貶值太快可能干擾企業的營運計畫。

或許「緩加息+快縮表」對於聯儲局來說才是更好的金融政策選擇，從而避免期限利差倒掛。

美國今年累計加息幅度 有機會超過2厘

日本的寬鬆貨幣政策與美國走勢相反，美國聯儲局開始超過三年來首次加息，並表明會繼續加息收水，3月份聯儲局公布的點陣圖顯示，委員預期今年累計加息幅度達到1.75厘。

卓亮指出，由於美國的通脹持續維持在逾40年高位，令聯儲局的貨幣政策出現180度的轉變，要收水控制通脹，估計今年聯儲局全年加息幅度超過2厘的機會大。