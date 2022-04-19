亞洲金融主席陳有慶4月18日辭世　職務由次子陳智思4月20日起接任

亞洲金融（0662）主席兼執行董事陳有慶，已於4月18日辭世。其次子﹑行政會議召集人陳智思從明日（20日）起接任公司主席一職，並且兼任總裁。

公司指出董事會向陳有慶致意，感謝其作出寶貴貢獻，並向陳有慶家人致以最深切慰問。公司同寅對他深切懷念。

據公司於2020年年報內顯示，指出當時88歲的陳有慶，服務公司逾60年。

1959年有份創立亞洲保險

據資料顯示，陳有慶生於1932年，為泰國盤谷銀行創辦人之一陳弼臣的長子。盤谷銀行乃是泰國最大金融集團，陳弼臣於1982年獲《亞洲》金融銀行雜誌，選為世界傑出銀行家，而該行於1983年獲美國《金融》月刊將盤谷銀行列入全世界最大的12家銀行之中。

據亞洲金融網頁資料顯示，陳有慶於1955加入香港汕頭商業銀行，該行於1965年改名為香港商業銀行，同年盤谷銀行成為香港商業銀行股東一。在1967年陳有慶成為該行總經理，在1985年出任該行董事長及董事總經理。

陳有慶亦有涉足保險業，於1959年8月與父親陳弼臣等創辦亞洲保險，在1972年於香港四會交易所掛牌。在1990年香港商業銀行及亞洲保險合併組成亞洲金融，並在香港上市。至2006年亞洲金融以45.8億元，出售亞洲商業銀行。