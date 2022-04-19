中國鐵塔首季多賺近29%至21.8億元人民幣　收入增加7%

中國鐵塔（0788）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬於股東利潤為21.8億元（人民幣‧下同），按年增加28.7%。

公司指期內營業收入為226.33億元，增長7%。運營商業務收入為207.56億元，增幅為4.7%，其中塔類業務收入為194.18億元，增幅為3.1%，室內分布式天線系統收入為13.38億元，按年增長35.7%。

公司又指出智聯業務收入為11.86億元，按年增長34.9%；能源業務收入為6.42億元，按年增70.3%。期內除息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為156.82億元，按年增加0.8%，而EBITDA率為69.3%。

公司指出季內持續深化「共享」發展理念，推進「一體兩翼」戰略佈局落地實施，不斷增強創新能力，主要經營業績保持穩健。截至2022年3月31日，塔類站址達到204.5萬個，塔類租戶達到349.3萬戶，較上年末淨增3.4萬戶。塔類站均租戶為1.71戶。

公司又指出，將持續構建「一體兩翼」高質量發展新格局，為投資者創造價值。運營商業務方面，公司將牢牢把握5G規模發展機遇，堅持共享發展理念，打造「5G+室分」雙增長引擎，鞏固行業主導地位，保持運營商業務穩健發展；智聯業務方面，緊抓「數字中國」發展機遇，積極發揮資源稟賦優勢，圍繞重點行業、聚焦鐵塔視聯，強化智聯業務發展動能；能源業務方面，面向「雙碳」目標，持續加強創新經營，聚焦換電、備電等重點產品，加速能源業務規模增長。