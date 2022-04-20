美股︱Netflix首次報告用户流失　盤後股價暴跌逾25%

4月19日，美國流媒體巨頭Netflix盤後公布了該公司一季度財報。該公司十多年來首次報告用户流失，財報公布後，Netflix股價盤後暴跌逾20%。

截至發稿，Netflix股價跌25%，報259.4美元/每股，該股4月19日收盤上漲3.18%，報348.61美元。

財報顯示，Netflix一季度每股收益3.53美元，市場預期2.9美元；營收78.7億美元，市場預期79.31億美元。

Netflix表示，該公司一季度流媒體付費用户數減少20萬，市場預期增加250萬，去年同期為增加398萬。該公司還表示，預計用户流失將會繼續，預計二季度全球付費用户將減少200萬。

Netflix稱，暫停其在俄羅斯的服務以及關閉所有俄羅斯付費會員導致了70萬的用户流失。排除這種影響之後，當季淨增加50萬用户。

此外，Netflix將近期付費訂閲增長停滯歸咎於來自推出流媒體服務的傳統娛樂企業日益激烈的競爭，以及密碼共享。

該公司預計，二季度每股收益為3.00美元，市場預期3.02美元；二季度營收為80.5億美元，市場預期82.3億美元。

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