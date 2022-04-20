離岸人民幣急貶逾380點子！　或預示LPR將下調

隔夜（4月19日），離岸人民幣突然大跌超380點，美元兑人民幣達到6.41以上水平。與此同時，美元指數大漲、日元匯率大跌。

綜合媒體4月20日報道，全球市場正處於劇烈波動之中。有市場人士預期，LPR﹙貸款市場報價利率﹚今日將下調。事實上，周一﹙18日﹚，中國人民銀行、國家外匯管理局已印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，從支援受困主體紓困、暢通國民經濟迴圈、促進外貿出口發展三個方面，提出加強金融服務、加大支援實體經濟力度的23條政策舉措。《通知》指出，要發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，加大對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持。保持流動性合理充裕，引導金融機構擴大貸款投放、向實體經濟合理讓利。

數據方面，中國人民銀行發布3月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣20.74億元（到2,253.21億元，創下逾八年新低。另外，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額2月跌破2,000億元大關後，3月續減，且已連續八個月減少；至於國際金融業務分行（OBU）3月人民幣存款餘額則小幅回升8.96億元。

中國今年以來與主要國家逆向，仍採取寬鬆的政策，使得人民幣資金需求減少，國銀人民幣專案存款利率也跟著續位在低檔。