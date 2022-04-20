人行前官員籲放寬對內房債務限制　延長去槓桿周期

本輪疫情對處於谷底的中國房地產業來說是一個新的打擊，有人民銀行前官員建議，金融監管機構應放寬對房地產開發商債務限制，以協助渡過新一波疫情的衝擊。

據《彭博》4月20日報道，中國人民銀行調查統計司前司長盛松成接受採訪時呼籲，應允許銀行有更多時間來遵守限制房地產貸款的規定，同時地方政府亦需繼續放寬購房限制以刺激需求。

盛松成指出，疫情可能嚴重打擊房屋銷售並阻礙市場復甦，當局應對開發商流動性危機導致的惡性循環保持高度警惕，認為考慮到目前的市場情況去槓桿應可適當放慢，監管機構亦應允許銀行繼續向違反「三條紅線」債務指標的開發商提供貸款。

稱可放慢去槓桿步伐

盛松成認為，對於三道紅線不達標的房地產企業，監管部門可以考慮按當前的指標維持六個月不上升的前提下繼續提供貸款；貸款集中度管理對於各銀行的達標時間也可以考慮往後推遲半年或一年。

部分房企經歷去槓桿和疫情後可能難以為繼，可考慮鼓勵經營穩健、發展勢頭良好、債務負擔較輕的企業收購出險項目，化解危機；同時，去年下半年以來大量地方城投入市收地，由於城投主營業務不是房地產，購置土地後仍需要專業人員來實施，這就給了房企承接相關業務、擴大生存空間的機會，建議企業積極把握代建、保障房市場機會。