美最大養老基金　擬反對巴菲特再任巴郡董事長

據財聯社報道，美國最大公共養老基金加州公務員退休基金（CalPERS）4月19日表示，將投票支持一項巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway Inc）的股東提案，即巴菲特不再擔任巴郡董事長職位，但仍將由他繼續擔任CEO。

CalPERS在一份監管文件中披露了其立場。巴郡定於4月30日在內布拉斯加州奧馬哈召開年度股東大會，屆時將就上述股東提案進行投票。

CalPERS表示，其管理的投資組合規模超4,500億美元，其中包括逾23億美元的巴郡哈撒維股票。

設立巴郡獨立董事長的提議由非營利機構美國國家法律和政策中心（National Legal and Policy Center）作出，該機構表示，如果一個人兼任CEO和董事長，那麼這兩個職位的角色就將「大大削弱」，從而導致公司治理更弱。

巴郡董事會此前曾表示反對這一提議。該公司曾表示，在巴菲特未來不再執掌公司大權後，應由管理層以外的人擔任董事長，但只要這位億萬富翁還在公司，就應由他繼續擔任董事長兼CEO。

現年91歲的巴菲特自1965年以來一直擔任巴郡CEO，自1970年以來一直擔任該公司董事長。

巴郡計劃讓巴菲特的兒子霍華德·巴菲特（Howard Buffett）在他父親離開後擔任非執行董事長，而現任副董事長格雷格·阿貝爾（Greg Abel）將擔任CEO。

值得注意的是，以往巴郡董事會反對的股東提案，通常會以巨大或壓倒性的優勢被否決。巴菲特持有巴郡約16%的股份，同時控制着約32%的投票權。

CalPERS表示，還將投票支持另一項股東提議，即巴郡報告其減少温室氣體和改善多樣性的計劃，以及其自己的提議，即巴郡應該報告其應對氣候風險的計劃。之前，巴郡同樣也反對這些提案。

最近的一項研究指出，在北美主要公司中，巴郡是唯一一家拒絕報告自己如何促成或限制氣候變化的公司。

巴郡對可再生能源公司和化石燃料能源公司都有大量投資，但公司尚沒有公布有關其碳排放或任何其它氣候問題的數據。