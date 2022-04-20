周大福教育集團捐33萬元　由仁濟醫院助購防疫物資轉贈匡智會

周大福教育集團與旗下的成員學校包括維多利亞教育機構及德思齊加拿大國際學校，全力響應「Share for Good 愛互送」平台，捐出33萬元善款，並透過仁濟醫院購買殺菌消毒空氣淨化裝置、消毒防疫用品及個人防護裝備捐贈予匡智會，幫助受疫情影響的智障人士。

新世界發展「Share for Good 愛互送」的創新平台，旨在凝聚社會力量，一同抗疫。 「Share for Good 愛互送」作為全港首個大型捐贈配對網上平台，透過與逾30間非牟利機構及社企合作，為捐助者和受助人作迅速而有效的配對，將抗疫重要物資提供予有需要人士。

新世界發展執行副主席及行政總裁暨周大福教育集團副主席及集團行政總裁鄭志剛表示：「只有團結一致，我們方能成功！」

有別於傳統的單向捐贈，「Share for Good 愛互送」平台採取針對性的方案，將不同的社區人士聯繫起來，把抗疫物資捐贈予需要幫助的每一位。「Share for Good 愛互送」亦與仁濟醫院和 Lalamove合作，直接向疫情重災區的人士提供幫助和關鍵物資，包括快速抗原檢測包、血氧儀、智能電話 SIM卡、超市現金券、快餐券、面罩和降溫貼，讓愛互送。

周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅穎表示：「作為EduMakers，我們致力成為家庭的教育夥伴，幫助家長為孩子的教育旅程導航，成就其幼稚園至中學，以及往後的教育里程。」