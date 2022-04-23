【星之谷】銀行「按揭預批」6月死線　上車客最後召集

疫情下物業和按揭市道趨淡，多間大型銀行重推按揭預批服務，助上車客買樓前預先掃除按揭地雷，亦順道吸客。惟值得注意的是，今輪按揭預批設有死線，宜把握機會申請。



按揭預先批核（預批）服務為上車客向銀行正式遞交按揭申請前進行「演習」，避免「埋門一腳」出事而影響買樓大計。事實上，很多上車客以為自己是大公司僱員、收入穩過壓力測試及擁有固定收入，按揭申請便不成問題；殊不知當申請高成數按揭時，按揭保險公司會在物業自住用途定義、首期來源等「關卡」進行嚴密審核。

再加上如上車客有不同的入息問題，譬如剛轉工、剛大幅加薪或減薪、收入包含大量津貼或花紅等，每一個「關卡」都有機會出事，還是買樓前申請預批會較為安心。

預批轉換成生意比率不高

事實上，自2021年起，幾乎所有銀行都停止按揭預批服務，原因是4個字——事倍功半，全因由預批到真正促成按揭貸款生意的轉換率低。舉例，上車客在A銀行申請按揭預批，得悉自己按揭沒有任何問題後，最終惠顧另一間按揭優惠更多的B銀行，浪費了A銀行不少行政資源。

當樓市暢旺時，銀行寧願停止按揭預批服務，把前線人手和資源集中在轉換率較高的正式申請上，避免經常煲「冇米粥」。

風水輪流轉，今年按揭市場趨淡，多間銀行寧願漁翁撒網撈客，重推免費按揭預批服務，但無獨有偶，預批服務截至今年6月30日。有意上車人士又怕按揭申請困難重重，不妨及時享受這個「免費午餐」。

免費預批今年中前截止

這項免費按揭預批服務在今年6月30日屆滿後會否延期？則要視乎市況。如果疫情緩和，樓市轉旺，很大機會不會延期，因屆時人手和資源定必被分配去處理正式按揭申請；就算預批服務延期，相信有關客戶之批核都不是優先處理，可能需等待一段時間。

按揭預批一旦成功，申請人有一個月時間去買樓。而如果收入狀況、物業地址等和預批時所填寫的一致，基本上銀行都會直接批核，毋須多加審查。

不過，如果擬買入之物業和預批時的不同，銀行就需要就有關物業進行調查，譬如查閱物業有沒有維修令或產權負擔問題。另外，由於擬申請貸款額增加了，也需要補交入息證明等文件。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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