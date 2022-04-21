本港失業率升至5%　失業人口增2.69萬人　建造零售住宿等成重災區

政府統計處公布最新勞動人口統計數字（即2022年1月至3月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2021年12月至2022年2月的4.5%，上升至2022年1月至3月的5.0%，就業不足率亦由2.3%上升至3.1%。

1月至3月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由2021年12月至2022年2月的366.45萬人，下跌至今年1月至3月的361.05萬人，減少約5.4萬人。同期的總勞動人口亦由382.61萬人，下跌至379.9萬人，減少約2.71萬人。失業人數（不經季節性調整）則由16.16萬人上升至18.85萬人，增加約2.69萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在本地第五波疫情下嚴重受壓，預料勞工市場在短期內仍將繼續受壓，但近期本地疫情緩和，加上新一輪消費券的發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，從而幫助這些行業的就業。此外，政府亦推出多項紓緩措施，包括即將展開的「2022保就業」計劃，以支援企業和保障員工就業。