因中國疫情封鎖　郭明錤稱蘋果考慮採取行動　分散供應鏈風險

近期，因疫情在中國多地大規模爆發，官方採取嚴格的封鎖措施，但也對各產業供應鏈造成嚴重影響。分析師稱，蘋果公司（Apple）將考慮採取行動以分散供應鏈管理的風險。

據報道，天風國際證券分析師郭明錤在一份報告中表示，由於COVID-19病例的增加，中國不斷的疫情封鎖，蘋果現在正在制定「行動計劃」，以將其供應鏈管理風險分散到其他地區。

在過去的幾周裏，富士康（Foxconn）和其他製造商正在努力應對中國疫情的封鎖。因此，工廠需要停產一段時間或對工人進行大規模檢測，以確保工人中沒有新冠病毒感染者。

報道稱，儘管蘋果一直是在疫情期間最好地處理供應鏈限制的公司之一，但該公司似乎也正在努力對不久的將來保持謹慎。

郭明錤在Twitter表示，Apple的新產品導入（NPI）站點幾乎都在中國。

(1/3)

Apple's new product introduction (NPI) sites are almost in China. It was the first time for Apple to evaluate building NPI sites in non-China seriously when the COVID-19 outbreak first occurred about two years ago, but internally it only proceeded to the proposal stage. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 21, 2022

他說：「大約兩年前首次爆發COVID-19時，Apple首次認真評估在中國以外地區建立NPI站點，但在內部僅止於提案計劃。然而，在近期中國封城後，為了降低供應鏈管理風險，在非中國地區建立新產品開發據點不再是提案計劃，而是行動計劃。」